В Краснодаре полиция проверит сообщение о массовом отравлении собак на территории школы

В Краснодаре полиция проводит проверку сообщения о массовом отравлении собак на территории школы №94. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Очевидцы стали свидетелями того, как три собаки мучительно умирают на их глазах. Животные бились в конвульсиях и скулили»,— говорится в сообщении.

В соцсетях предполагают, что к происшествию мог быть причастен завхоз учебного заведения. Сообщается, что мужчина раскидал отраву, чтобы отвадить бродячих собак. Утром 30 марта дети, пришедшие в школу увидели как три пса мучительно умирают неподалеку от учебного заведения. В итоге одна собака умерла, двух других спасли волонтеры.

Анастасия Донскова

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