Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что переломный момент в вооруженном противостоянии России и Украины произойдет к осени 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы парламента Крыма Владимира Константинова Фото: Telegram-канал главы парламента Крыма Владимира Константинова

По мнению господина Константинова, нынешняя ситуация развивается в сторону завершения конфликта.

«Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной»,— цитирует издание заявление главы Госсовета республики.

Как отметил Владимир Константинов, исходом столкновения будет возвращение контроля России над историческими территориями.

Вооруженный конфликт на Украине разгорелся в феврале 2022 года с началом спецоперации РФ, целью которой, по заявлению президента Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация Украины.

Анастасия Донскова

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