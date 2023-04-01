Братия монастыря из Адыгеи объявила о готовности принять монахов Киево-Печерской лавры в обитель

Свято-Михайло-Афонская Закубанская общежительная мужская пустынь примет монахов Киево-Печерской лавры в свою обитель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на наместника монастыря игумена Герасима Буняева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Киево-Печерской лавры Фото: Telegram-канал Киево-Печерской лавры

Служителей лавры планируют разместить в свободном корпусе.

«У Украины много святынь и еще больше верующих, и если те, кто стоят у власти, этого не понимают — они безумцы. Это как бросить сокровище в печку или вырвать сердце у живого человека»,— цитирует издание заявление игумена.

В начале марта текущего года украинские власти расторгли договор с УПЦ от 2013 года о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другими сооружениями лавры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «движением на укрепление духовной независимости». В УПЦ заявили, что служители занимали помещения с 1988 года и «у многих нет другого места, кроме этого». УПЦ подала иск к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» об оспаривании требования о выселении из обители. 31 марта у стен лавры начались беспорядки. СМИ сообщали о группе зигующих молодых людей, требующих выселения монахов. В ответ на провокации священнослужители кропили толпу святой водой. Верующие провели ночь в лавре, чтобы защитить стены обители от возможных посягательств.

Анастасия Донскова

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