В Сочи задержали мужчину, зарезавшего тесаком собаку своей девушки

В Сочи задержали мужчину, зарезавшего собаку своей спутницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

О происшествии сообщили соседи злоумышленника. Они рассказали полицейским, что одежда мужчины была в крови. Осмотрев квартиру задержанного, правоохранители нашли труп собаки с ножевым ранением. Мужчину доставили в отдел местной полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Как сообщает «КП-Кубань», инцидент произошел в доме на улице Виноградной Центрального района города. По данным издания, мужчина всю ночь издевался над 10-месячным щенком своей сожительницы. Это слышали соседи. Тело животного направили на экспертизу.

Анастасия Донскова

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