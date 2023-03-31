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Коммерсантъ FM
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Джокович сыграет на US Open благодаря отмене ограничений из-за COVID-19 в США

Сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в US Open, так как Сенат США поддержал отмену введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает Sky Sports. Спортсмена из-за этих ограничений не пускали в США с 2021 года. Ожидается, что одобренный сенаторами проект закона в ближайшее время подпишет президент Джо Байден.

Джокович не вакцинирован от коронавируса, и в марте ему отказали во въезде в США. В Штатах он должен был принять участие в двух турнирах — в Индиан-Уэллсе, который пройдет 8–19 марта, а также в Miami Open с 22 марта по 2 апреля. В итоге он отказался от участия в обоих.

Подробности — в материале «Ъ» «Новаку Джоковичу отложили открытие Америки».

Лаура Кеффер

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