Новак Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии Masters в американском Индиан-Уэллсе, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов. Из-за этого в основную сетку турнира попал грузинский спортсмен Николоз Басилашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Kamran Jebreili / AP Новак Джокович

Фото: Kamran Jebreili / AP

Джокович не вакцинирован от коронавируса, и в конце прошлой недели ему отказали во въезде в США. В Штатах он должен был принять участие в двух турнирах — в Индиан-Уэллсе, который пройдет 8–19 марта, а также в Miami Open с 22 марта по 2 апреля. По решению правительства США в стране до 11 мая был продлен запрет на въезд в страну иностранцев, не привитых от COVID-19.

Подробности — в материале «Ъ» «Новаку Джоковичу отложили открытие Америки».

Лаура Кеффер