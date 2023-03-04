Джоковичу отказали в праве на въезд в США

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу отказали во въезде в США, где он должен был принять участие в двух турнирах. Об этом сообщил сенатор Рик Скотт в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Kamran Jebreili / AP Новак Джокович

Фото: Kamran Jebreili / AP

По его словам, Министерство внутренней безопасности США (DHS) отклонило запрос Джоковича об отказе от вакцинации. «Джо Байден говорит, что COVID-19 закончился, но запрещает Джоковичу участвовать в Miami Open, это бессмысленно»,— написал сенатор.

8–19 марта в Индиан-Уэллсе запланирован теннисный турнир серии Masters 1000, в Майами соревнования будут проходить с 22 марта по 2 апреля. Правительство США продлило до 11 мая запрет на въезд в страну иностранцев, не привитых от коронавируса, пообещав отменить данное правило по истечении этого срока.

Подробности — в публикации «Ъ» «Новаку Джоковичу отложили открытие Америки».

Лаура Кеффер