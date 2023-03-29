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Коммерсантъ FM
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Несколько населенных пунктов остались без света в результате обстрела села под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле приграничных территорий региона. По его словам, в настоящий момент идет обстрел села Черемошное Белгородского района, расположенного примерно в 20 км от областного центра.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет, но повреждено электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона. На место обстрела выехали аварийные службы, чтобы устранить последствия и переподключить абонентов на резервные источники питания.

В начале недели, 27 марта, под обстрел попало село Графовка Краснояружского района Белгородской области. В нем пострадали три дома. В конце прошлой недели, 22 марта, в приграничной Тишанке от падения снарядов также жилье получило повреждения.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе построена оборонительная засечная черта. Жителям приграничных районов помогают с переездом в безопасные места.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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