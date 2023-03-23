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Коммерсантъ FM
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В белгородском селе от обстрела пострадал жилой дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле территории региона. На этот раз снаряды упали в селе Тишанка Волоконовского района, расположенном в двух километрах от границы Харьковской области Украины.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавших в результате обстрела нет, но снаряд повредил одно частное домовладение. В здании выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе также нарушено газоснабжение. Оперативные и аварийные службы устраняют последствия.

Вчера, 23 марта, в результате обстрела села Борисовка в Волоконовском районе Белгородской области погиб человек. В соседней Брянской области снаряды повредили сельхозпредприятие.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе с Украиной закончено возведение оборонительной засечной черты.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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