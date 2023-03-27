Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три дома пострадали от обстрела белгородского села Графовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле территории региона. На этот раз снаряды упали в селе Графовка Краснояружского района, расположенном на границе с Украиной.

Пострадавших, по данным чиновника, нет, но в трех частных домовладениях выбиты стекла, посечены фасады и заборы, также повреждена хозпостройка. «В селе нарушено газоснабжение. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории»,— уточнил господин Гладков.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе построена оборонительная засечная черта. Жителям приграничных районов помогают с переездом в безопасные места.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...