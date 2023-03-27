Три дома пострадали от обстрела белгородского села Графовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле территории региона. На этот раз снаряды упали в селе Графовка Краснояружского района, расположенном на границе с Украиной.

Пострадавших, по данным чиновника, нет, но в трех частных домовладениях выбиты стекла, посечены фасады и заборы, также повреждена хозпостройка. «В селе нарушено газоснабжение. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории»,— уточнил господин Гладков.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе построена оборонительная засечная черта. Жителям приграничных районов помогают с переездом в безопасные места.

Сергей Толмачев, Воронеж