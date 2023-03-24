Гладков: более половины из 1,7 тыс. семей, лишившихся жилья из-за обстрелов, согласились на переезд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир первым девяти семьям, вынужденно покинувшим приграничную Журавлевку, в которой введен режим чрезвычайной ситуации из-за обстрелов со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир первым 9 семьям

Фото: Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир первым 9 семьям

Фото: Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области

По словам господина Гладкова, из нуждающихся в жилье 1744 семей больше половины согласились на переезд, а 400 уже определились с выбором. Право на компенсацию имеют люди, которые полностью утратили жилье или оно стало непригодным для проживания от обстрелов. Кроме того, на новые квартиры претендуют жители в 15 населенных пунктах, где введен режим ЧС. На приобретение 1744 квартир регион получил от федерального центра 9,4 млрд руб.

«До конца следующей недели будем помогать этим семьям перевезти сюда все уцелевшие личные вещи и мебель. Если старые дома были разрушены и никаких вещей не уцелело, мы также оказываем поддержку. С каждым отдельным случаем разбираемся в индивидуальном порядке»,— цитирует Вячеслава Гладкова пресс-служба правительства региона.

Власти отмечают, что работа по подбору жилья с населением из приграничных районов идет каждый день. В страдающих от обстрелов районах проходят сходы граждан, на которых чиновники рассказывают о вариантах переселения и механизме предоставления жилья.

Сергей Толмачев, Воронеж