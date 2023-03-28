Лавров: Киев демонстрирует готовность к силовому вмешательству в Приднестровье

Украинское руководство поддерживает деструктивные устремления Молдавии в отношении непризнанного Приднестровья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Киев, по словам господина Лаврова, показывает готовность вмешаться в процесс с применением силы. Москва же руководствуется имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности, отметил министр в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате "5+2" однозначно заняло сторону Кишинева»,— заявил Сергей Лавров.

«(Киев.— ''Ъ'') всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы»,— сообщил господин Лавров, отметив, что РФ несет ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у российских военнослужащих.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) провозгласила независимость от Молдавии в 1990 году, Кишинев отделение не признает. В ПМР дислоцированы российские миротворцы.

После того как украинская сторона заявила о планах Москвы по свержению молдавской власти, президент Молдавии Майя Санду в феврале обвинила Россию в подготовке госпереворота. В этом же месяце Минобороны России обвинило Киев в планах осуществить вооруженную провокацию с последующим вторжением в Приднестровье.

А в начале марта в Приднестровье объявили о предотвращении теракта против должностных лиц непризнанной республики. Преступление, по заявлению Тирасполя, готовилось «по указанию Службы безопасности Украины».

Об отношениях Кишинева и Тирасполя читайте в публикации «Ъ» «Сепаратизм выйдет сроком».

Мария Федотова