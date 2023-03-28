На сайте Зеленского опубликовали петицию о запрете применять боеприпасы с обедненным ураном

Петиция с требованием запретить использовать боеприпасы с обедненным ураном опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Петиция была создана вчера, 27 марта. На момент написания новости она набрала 35 голосов, для ее рассмотрения нужно набрать 25 тыс.

В тексте петиции сказано, что использование таких боеприпасов приводит «к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами не только в зоне непосредственного их применения, но может через грунтовые воды, движение пыли и микрочастицы распространяться неконтролируемо». Отмечается, что «загрязнение будет носить долгосрочный характер на многие поколения вперед», могут пострадать земли сельскохозяйственного назначения.

20 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против этого. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что это не противоречит международному праву. В Минобороны РФ сказали, что применение боеприпасов с обедненным ураном причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и гражданского населения. Минздрав Сербии говорил, что использование НАТО обедненного урана привело к росту онкозаболеваний.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер