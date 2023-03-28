Полянский: Запад давил на членов СБ ООН при голосовании за резолюцию по «Северным потокам»

Страны Запада оказывали давление на членов Совета Безопасности ООН, чтобы те не поддержали проект резолюции России по расследованию взрывов на «Северных потоках», утверждает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование по резолюции в СБ ООН прошло вчера, 27 марта, ее поддержали только Россия, Китай и Бразилия, остальные воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

«Я думаю, все остальные немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию»,— заявил «РИА Новости» господин Полянский.

Россия распространила проект резолюции в Совбезе ООН 18 февраля. Документ подготовили вслед за публикацией американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой на один источник утверждал, что к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в сентябре 2022 года были причастны США. По информации ряда западных СМИ, к подрывам газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, которая, вероятно, не связана с властями Украины.

О расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Версии расходятся потоками».