МИД Китая призвал США задуматься над своей позицией по Украине

Правительству США нужно переосмыслить свои действия и позицию по ситуации на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он призвал американские власти не «подливать масло в огонь» и не сваливать вину на Пекин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Как утверждает дипломат, Китай «всегда призывал к примирению и переговорам». Однако, по его словам, США говорят, что «позицию КНР нельзя назвать справедливой». В ответ на это господин Ван задался вопросом, справедливо ли «непрерывно поставлять оружие на поле боя».

«Справедливо ли непрерывно повышать степень эскалации конфликта? Неужто справедливо дать кризису охватить весь мир? Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай»,— сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

24 февраля, в день годовщины начала российской военной операции на Украине, МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета Холодной войны». МИД Украины этот план раскритиковал. Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином вчера, 21 марта, предложил взять мирный план Китая за основу будущего урегулирования.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер