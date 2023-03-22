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Коммерсантъ FM
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ISW: ЧВК «Вагнер» может остаться без большей части бойцов из-за завершения контрактов с заключенными

Институт изучения войны (Institute for the Study of War; ISW) опубликовал ежедневную сводку о ходе военного конфликта на Украине. В отчете отмечается, что ЧВК «Вагнер» в ближайшее время может лишиться большей части бойцов из числа заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные военные контракты.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В материалах ISW отмечается, что, по оценкам Министерства обороны Великобритании, «тысячи осужденных, которые были завербованы ЧВК "Вагнер" осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены, поскольку ЧВК, похоже, придерживается своего обещания освобождать осужденных после шести месяцев службы».

В оборонном ведомстве Великобритании считают, что завершение военных контрактов ухудшит кадровый дефицит ЧВК «Вагнер», «поскольку Кремль заблокировал возможность для ЧВК в дальнейшем вербовать заключенных». 9 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об окончании набора заключенных в ЧВК «Вагнер».

О привлечении заключенных в ЧВК «Вагнер» стало известно летом прошлого года. Тогда сообщалось, что им обещают помилование через полгода службы. 5 января 2023 года Евгений Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости. В Кремле этот факт не подтвердили, но и не опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что помилование в России может осуществляться только указом президента.

Евгений Пригожин пока не комментировал информацию ISW, хотя довольно часто сообщает о ситуации с ЧВК «Вагнер». В частности, он утверждал, что его ЧВК перестала получать боеприпасы. В Минобороны эту информацию отрицали. 23 февраля он рассказал, что проблема с нехваткой боеприпасов у ЧВК «Вагнер» решена и началась их отгрузка.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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