Рогозин назвал поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждает, что страны НАТО, применявшие боеприпасы с обедненным ураном в Ираке и Югославии, запрещали говорить о последствиях этого для выживших людей. Об этом российским дипломатам, работавшим в штаб-квартире альянса в Брюсселе, якобы рассказали коллеги из секретариата НАТО.

По словам господина Рогозина, основная угроза от урана — токсичность, которая «в миллион раз опаснее для человека, чем радиоактивное воздействие», и из-за которой возникает риск онкологических заболеваний. «Поэтому поставки британским правительством на Украину подобного рода боеприпасов и их возможное применение украинской армией в полной мере можно считать военным преступлением»,— написал он в Telegram.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против этого. На планы Лондона уже отреагировали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Запад решил воевать с Россией до последнего украинца"».