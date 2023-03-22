Володин: война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. По его мнению, это приведет «к трагедии мирового масштаба», которая в первую очередь затронет страны Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он утверждает, что следующим шагом может стать «использование киевским режимом грязной бомбы» или применение тактического ядерного оружия. По его словам, «если подобное произойдет, назад пути не будет».

«Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т.д.) делают все, чтобы "война до последнего украинца" стала "войной до последнего европейца"»,— написал спикер в Telegram.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против этого. США передавать Киеву такие боеприпасы не намерены. На планы Лондона уже отреагировали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Подробности — в материале «Ъ» «"Запад решил воевать с Россией до последнего украинца"».