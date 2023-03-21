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Коммерсантъ FM
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СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву после репортажа с ЗАЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, который снял ролик о Запорожской АЭС. Также обвинение предъявлено главе АЭС Юрию Черничуку, который ранее занимал должность заместителя главного инженера.

Артемий Лебедев

Артемий Лебедев

Фото: temalebedev

Артемий Лебедев

Фото: temalebedev

По версии СБУ, господин Черничук «добровольно отправился на сотрудничество с врагом и предложил свою помощь в войне против Украины». В своей нынешней должности он, по версии украинских спецслужб, «заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ».

«Кроме этого, задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. Там снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его из-за своей полумиллионной аудитории в соцсетях»,— говорится в пресс-релизе службы.

Также СБУ обвинила в сотрудничестве с российской стороной бывшего замначальника отряда ведомственной военизированной охраны ЗАЭС, его имя не приводится. Ему вынесено подозрение по ч. 1 ст. 111–2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УК, Юрию Черничуку — по ч. 1 ст. 111–2, Артемию Лебедеву — по ч. 3 ст. 436–2.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). МАГАТЭ разместило четырех экспертов на Запорожской АЭС. Агентство также обсуждало с РФ и Украиной создание зоны безопасности вокруг станции. По версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Киева.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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