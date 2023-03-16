Песков: МИД ответит на заявление США о недействительности приостановки участия в ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что Вашингтон считает юридически недействительным решение Москвы приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он напомнил, что это участие было приостановлено по решению Владимира Путина. Однако подробные разъяснения по заявлению Госдепа следует дать МИД России.

«Я думаю, что разъяснения на заявления Госдепа, наверное, будет давать наше министерство иностранных дел. Это же все-таки их прерогатива. Мы же можем только еще раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие»,— сказал господин Песков.

Американские власти утверждают, что Москва по-прежнему должна соблюдать условия ДСНВ, поскольку помощь США Украине не дает России оснований для приостановки участия в договоре, а значит решение о приостановке сотрудничества юридически недействительно.

21 февраля президент Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению договора. МИД РФ отмечал, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения.

Подробнее о приостановке участия в ДСНВ — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Милена Костерева