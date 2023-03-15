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Коммерсантъ FM
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Восемь сенаторов США призвали Пентагон передать Украине истребители F-16

Восемь сенаторов от Демократической и Республиканской партий США обратились в Пентагон с требованием рассмотреть возможность поставки истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ). По их мнению, получение истребителей позволит Украине «изменить правила игры на поле боя». Об этом сообщают газета Politico и телеканал Fox News.

Как следует из текста письма, сенаторы потребовали до конца недели предоставить оценку факторов, которые необходимы для передачи F-16 Киеву, от главы Минобороны США Ллойда Остина. Среди этих факторов отмечается оценка влияния поставок истребителей на развитие ситуации на поле боя, срока обучения летчиков ВСУ, заинтересованность Украины в получении F-16 относительно другого вооружения. Сенаторы также попросили оценить способ поставки истребителей: из запасов армии США или сразу после производства.

Ранее президент США Джо Байден отказался от поставок F-16 Украине. Его помощник Джейк Салливан называл передачу истребителей вопросом долгосрочной перспективы. 5 марта телеканал NBC сообщил, что два украинских пилота прибыли в США для оценки навыков. По информации CNN, американские военные проверяют пилотов ВСУ, чтобы понять, сколько времени потребуется для их обучения управлению F-16. Комментируя информацию СМИ, в Белом доме заявили, что готовят украинских летчиков к использованию американских ракет на истребителях «МиГ».

Ранее сенаторы США уже обращались к военному и политическому руководству направить ВСУ американские истребители. Они также отмечали, что советские МиГ-29, находящиеся на вооружении ВСУ, устарели. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, говорил, что страна передаст Украине МиГ-29 в течение четырех—шести недель.

О том, что происходит на 385-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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