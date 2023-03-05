NBC: США проводят оценку навыков двух украинских пилотов управлять самолетами

Два украинских пилота прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух представителей американского Конгресса.

Как уточняет телеканал, навыки пилотов оцениваются на тренажерах военной базы в Тусоне (штат Аризона). По информации собеседников NBC, власти США утвердили визит еще десяти украинских пилотов в этом месяце.

При этом два представителя американской администрации подчеркнули, что речь не идет об обучении украинских пилотов, допускать к полету их не будут. «Программа посвящена оценке их способностей, чтобы мы могли посоветовать им, как лучше использовать возможности, которые мы им предоставили»,— сказал собеседник телеканала.

25 февраля президент США Джо Байден в очередной раз заявил об отказе передавать Украине истребители F-16. По его словам, истребители этого типа в настоящий момент украинской армии не нужны. Помощник господина Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что поставки F-16 Украине — вопрос долгосрочной перспективы.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева