США отрицают подготовку украинцев к полетам на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден обещал ему организовать подготовку украинских летчиков к управлению истребителями F-16. В Белом доме США утверждают, что украинских пилотов готовят к возможности использования американских ракет на истребителях МиГ.

В интервью CNN господин Зеленский выразил надежду, что США в итоге примут решение о передаче Украине истребителей, которые «помогли бы ей защитить себя». «Мы очень нуждаемся в этом и обращаемся к президенту (США.— "Ъ"), чтобы можно было начать подготовку украинских пилотов, и президент Байден мне сказал, что над этим будут работать… Я верю, что США дадут нам возможность защитить свое небо»,— сказал украинский президент.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что обучение украинских летчиков на базе ВВС США в Аризоне не является подготовкой к пилотированию F-16. «Это оценка возможностей того, насколько они могут использовать определенные американские виды вооружений на своих истребителях, то есть на МиГах. Речь идет об определенном виде высокоточных ракет, которые мы передаем им. И их число небольшое»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

5 марта NBC сообщил, что в США прибыли два украинских пилота для оценки их навыков управления боевыми самолетами. По данным CNN, США проверяют украинских пилотов, чтобы понять, как долго потребуется их обучать управлению F-16. Politico сообщало, что Пентагон изучает вероятность использования ракет класса «воздух-воздух» на советских истребителях Украины.

Лаура Кеффер