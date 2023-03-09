Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США отрицают подготовку украинцев к полетам на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден обещал ему организовать подготовку украинских летчиков к управлению истребителями F-16. В Белом доме США утверждают, что украинских пилотов готовят к возможности использования американских ракет на истребителях МиГ.

В интервью CNN господин Зеленский выразил надежду, что США в итоге примут решение о передаче Украине истребителей, которые «помогли бы ей защитить себя». «Мы очень нуждаемся в этом и обращаемся к президенту (США.— "Ъ"), чтобы можно было начать подготовку украинских пилотов, и президент Байден мне сказал, что над этим будут работать… Я верю, что США дадут нам возможность защитить свое небо»,— сказал украинский президент.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что обучение украинских летчиков на базе ВВС США в Аризоне не является подготовкой к пилотированию F-16. «Это оценка возможностей того, насколько они могут использовать определенные американские виды вооружений на своих истребителях, то есть на МиГах. Речь идет об определенном виде высокоточных ракет, которые мы передаем им. И их число небольшое»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

5 марта NBC сообщил, что в США прибыли два украинских пилота для оценки их навыков управления боевыми самолетами. По данным CNN, США проверяют украинских пилотов, чтобы понять, как долго потребуется их обучать управлению F-16. Politico сообщало, что Пентагон изучает вероятность использования ракет класса «воздух-воздух» на советских истребителях Украины.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...