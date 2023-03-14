Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Россией в расследовании подрывов «Северных потоков»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя написал письмо к председателям Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, а также к генеральному секретарю организации. В письме он заявил, что власти Германии, Дании и Швеции отказались предоставить юридическую помощь в расследовании диверсии на газопроводах «Северного потока», запрошенную ФСБ и Генпрокуратурой РФ.

По словам постпреда, Дания и Швеция объяснили отказ тем, что «удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе безопасность» этих государств, а Германия указала на возможный ущерб интересам страны.

В письме Василий Небензя призвал генсека ООН Антониу Гутерриша создать комиссию по расследованию диверсии на газопроводах, а также выразил надежду, что Совбез организации сыграет конструктивную роль в установлении истины.

Ранее сегодня, 14 марта, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в организации копию переписки с Данией, Швецией и Германией о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток».

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В нем со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы были секретной операцией США.

По информации ряда западных СМИ, к произошедшим в сентябре 2022 года подрывам газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, которая, скорее всего, не связана с властями Украины. СМИ также сообщали, что немецкие следователи почти полностью исключили причастность России к диверсии, в США также не верят в причастность российской стороны к произошедшему. Украина отрицает виновность своих граждан в подрывах газопроводов. В Кремле также не верят в причастность частных лиц к диверсиям.

Подробнее о расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Эрдни Кагалтынов