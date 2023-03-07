Лукашенко: теракт в Энгельсе совершили подготовленные на Украине группы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что аэродром в Энгельсе в Саратовской области атаковали «группы», которые прошли подготовку на территории Украины. Сколько человек входили в эти группы, он не уточнил, другие подробности также не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Лукашенко рассказал об этом во время вручения госнаград и погон высшему офицерскому составу. «Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения... Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины»,— сказал он (цитата по БЕЛТА).

5 декабря 2022 года Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удары реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. По данным ведомства, трое военнослужащих погибли, еще четверо были ранены. 26 декабря еще трое российских военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса украинского беспилотника. Киев свою причастность к инцидентам отрицал.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина достала до Энгельса».

Лаура Кеффер