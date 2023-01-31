Глава разведки Украины Буданов рассказал о работающих на территории России агентах

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на территории России присутствуют агенты, работающие в пользу Киева. По его словам, пока не восстановится территориальная целостность Украины, внутри России продолжатся проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Это (диверсии.— ''Ъ'') разрушило их иллюзии о безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотные летательные аппараты. До тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы»,— сказал Кирилл Буданов в интервью The Washington Post.

По словам Кирилла Буданова, «в России есть люди, с которыми легко работать, которые понимают, что Россия должна быть другой». «И мы поддерживаем этих людей»,— сказал он. Вместе с тем он не подтвердил причастность украинских вооруженных сил к ударам по военному аэродрому со стратегическими бомбардировщиками в Энгельсе Саратовской области. В результате одного из подобных инцидентов 26 декабря погибли трое российских военнослужащих.

После начала спецоперации ФСБ регулярно сообщает о предотвращении диверсий в пользу Украины, к которым причастны российские и украинские граждане. Так, 23 декабря 2022 года сообщалось о пресечении деятельности агентов СБУ. В их числе оказались граждане России и Украины. Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2022 года закону, в стране введено уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, а также за участие в нем.

8 октября 2022 года на Крымскому мосту произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека и оказались разрушены два автомобильных пролета. СКР квалифицировало произошедшее как теракт. По версии ФСБ, взрывчатку привезли с Украины через три страны. Заказчиком ведомство считает Кирилла Буданова. Официально Киев не признал причастность к взрыву. Однако после случившегося советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что «все незаконное должно быть разрушено».

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Лусине Баласян