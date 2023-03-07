Госдеп призвал начать готовить энергосистему Украины к следующей зиме

Украина и ее союзники должны уже сейчас начинать готовить энергосистему страны к следующей зиме, заявил замгоссекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт. По его мнению, нужно сделать украинскую энергосистему максимально устойчивой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Пайетт

Фото: Giorgos Moutafis / Reuters Джеффри Пайетт

Фото: Giorgos Moutafis / Reuters

«Думаю, нам всем, как союзникам Украины, важно думать о том, какие шаги необходимо предпринять от текущего момента до следующей осени, чтобы сделать энергосистему настолько сильной, насколько возможно»,— сказал господин Пайетт на международной энергетической конференции CERAWeek (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2022 года «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. К январю на Украине восстановили более половины объектов теплоснабжения. В начале года «Укрэнерго» также фиксировала значительный дефицит в энергосистеме Украины, но к концу февраля его удалось устранить. Власти Украины оценивали восстановление своей энергосистемы в сотни миллионов долларов. Евросоюз направил стране €120 млн для закупки энергетического оборудования.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер