Евросоюз направит Украине €120 млн для закупки энергетического оборудования

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предоставит Украине 2,4 тыс. генераторов и €120 млн для закупки ключевого энергетического оборудования. Также страны ЕС предложили Киеву присоединиться к совместным закупкам газа. Сегодня, 2 февраля, Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с визитом, во время которого анонсировала новые антироссийские санкции.

«Мы направим Украине 2,4 тыс. генераторов и выделим 120 млн для закупок критического энергооборудования, чтобы гарантировать работу электросети. Мы также предложили Украине присоединиться к нашей общей платформе по закупкам газа»,— сказала Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Киеве (цитата по ТАСС).

Глава Еврокомиссии также добавила, что страны ЕС обсуждают поставку Украине солнечных батарей, которые можно установить на крышах общественных зданий для обеспечения электроэнергией.

Ранее сегодня, 2 февраля, Урсула фон дер Ляйен прибыла Киев вместе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и 14 евродипломатами. Их визит связан с предстоящим саммитом ЕС—Украина, который должен пройти завтра, 3 февраля. На саммите планируется, в частности, обсуждение дальнейших шагов для вступления Украины в Евросоюз. Однако, по данным СМИ, ускоренного вступления в блок Украине не предложат.

1 февраля правительство Украины сообщало, что Киев получил от стран Запада более €144 млн на восстановление энергетической системы. Объекты критической инфраструктуры страны подверглись обстрелам, которые Россия проводит по территории Украины с 10 октября 2022 года. 31 января «Урэнерго» сообщало, что в энергосистеме сохраняется дефицит из-за роста потребления в период похолодания.

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Лусине Баласян