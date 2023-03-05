Главные новости недели в Нижегородской области к 5 марта

Сменилось руководство в Университете Лобачевского. 1 марта Минобрнауки РФ досрочно расторгло трудовой контракт с ректором Еленой Загайновой из-за отсутствия у нее допуска к гостайне. Исполняющим обязанности ректора назначен Олег Трофимов, 3 марта его представили управленческому звену вуза.

«Интраст НН» построит складской комплекс для оператора «Сберлогистика» на выезде из Нижнего Новгорода. Инвестиции в проект превысят 3 млрд руб. Строительство завершится в 2023-2024 годах.

Технопарк среднего профессионального образования планируют разместить в «Нижполиграфе». Чтобы оборудовать в здании 50 лабораторий, власти намерены выселить оттуда около сотни предприятий малого бизнеса и творческих студий.

Полиция задержала 50 подростков в Нижнем Новгороде во избежание массовой драки. Предположительно, 28 февраля у ТЦ «Крым» собирались выяснить отношения представители молодежной субкультуры поклонников аниме «ЧВК Рёдан» и их противники. Драки не случилось, потому что в ситуацию вмешался ОМОН. Аналогичные стычки прошли и в других городах России.

Нижегородский областной суд в закрытом режиме начал судить бывшего директора АО ГосНИИ «Кристалл» Сергея Межерицкого по делу о взрывах на предприятии в 2019 году. Нарушение промбезопасности стало одним из эпизодов обвинения. Подсудимому также предъявлены обвинения в крупных растратах и злоупотреблении должностными полномочиями. В уголовном деле более 60 потерпевших.

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