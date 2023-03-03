США планируют минимизировать производство и хранение ядерных материалов

Власти США намерены минимизировать объемы производства и хранения ядерных материалов, в том числе плутония, заявила советница президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл. Она утверждает, что Китай, напротив, наращивает производство ядерных материалов.

Госпожа Шервуд-Рэндалл подняла эту тему на семинаре вашингтонской неправительственной организации «Инициатива по сокращению ядерной угрозы». Советница президента США сказала, что власти страны поощряют безопасную утилизацию имеющихся ядерных материалов. «Это включает концентрирование внимания на наших усилиях внутри страны, направленных на то, чтобы еще больше сократить запасы плутония, представляющего избыток в плане наших потребностей в сфере национальной безопасности, а также избегать технологий, которые бы использовали или аккумулировали ядерные материалы, пригодные для создания оружия»,— рассказала она (цитата по ТАСС).

По словам чиновницы, пока Вашингтон «агрессивно работает», чтобы минимизировать объемы ядерного материала в мире, Пекин «расширяет производство расщепляющихся материалов, чтобы поддерживать свой быстро растущий ядерный арсенал». «Пока не ясно, понимает ли Китай риски ядерного терроризма, связанного с этим ростом производства»,— добавила Элизабет Шервуд-Рэндалл.

21 февраля президент Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). НАТО и ООН призвали Россию вернуться к выполнению договора. Вчера, 2 марта, замглавы МИДа Сергей Рябков провел встречу с американской делегацией по теме ДСНВ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Лаура Кеффер