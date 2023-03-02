Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИДа Рябков провел встречу с делегацией США по ДСНВ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о встрече с американской делегацией в Женеве, на которой обсуждался Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом он отметил, что переговоры с представителями Великобритании и Франции не планируются.

«С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован на тематике ДСНВ и всего того, что происходит вокруг»,— сказал господин Рябков в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Что такое ДСНВ

Читать далее

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Глава государства обвинил США в отклонении российских заявок по договору, а НАТО — в желании нанести России стратегическое поражение. 22 февраля Госдума и Совет федерации одобрили соответствующий проект закона. 1 марта США заявили о готовности начать переговоры с Россией по ДСНВ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...