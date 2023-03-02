Замглавы МИДа Рябков провел встречу с делегацией США по ДСНВ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о встрече с американской делегацией в Женеве, на которой обсуждался Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом он отметил, что переговоры с представителями Великобритании и Франции не планируются.

«С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован на тематике ДСНВ и всего того, что происходит вокруг»,— сказал господин Рябков в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Глава государства обвинил США в отклонении российских заявок по договору, а НАТО — в желании нанести России стратегическое поражение. 22 февраля Госдума и Совет федерации одобрили соответствующий проект закона. 1 марта США заявили о готовности начать переговоры с Россией по ДСНВ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Милена Костерева