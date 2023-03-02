В Пентагоне отрицают передачу Украине разведданных для нанесения ударов по территории России

Соединенные Штаты не передают Украине разведывательные данные для нанесения ударов по территории России. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал такую информацию абсурдом.

«Я видел некоторые сообщения в прессе со словами российских должностных лиц, утверждающих, что США предоставляют информацию для проведения подобных операций. Прежде всего я хотел бы сказать, что у меня нет никакой информации о том, проводила ли Украина подобные операции или нет, я бы переадресовал вас к ним»,— сказал Патрик Райдер на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

«Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются абсурдом»,— добавил он.

Представитель Пентагона заверил, что «США не находятся в состоянии войны с Россией» и не ищут этого. «Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне»,— подчеркнул господин Райдер.

Сегодня, 2 марта, диверсионная группа с территории Украины проникла в два села Брянской области: Сушаны и Любечане. Ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). За несколько дней до этого в Краснодарском крае, Адыгее, Московской и Брянской областях сообщалось о падении беспилотников.

В феврале глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что разведданные, предоставленные Украине, помогли ей вести боевые действия против российской армии.

В мае 2022 года The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников писала, что США предоставили Украине разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. Пентагон эту информацию опровергал. Позже Washington Post сообщала, что власти США запретили разведке передавать Киеву сведения о местонахождении руководителей российских вооруженных сил, а также целей, находящихся на территории России.

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Лусине Баласян