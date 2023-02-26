Глава ЦРУ Бернс считает, что разведданные США помогли ВСУ в конфликте с Россией

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что разведывательные данные, предоставленные ЦРУ Украине, помогли ей вести боевые действия против российской армии.

«Наших украинские партнеры по разведке также обладали хорошими разведданными о том, что должно было произойти. Но я действительно думаю, что роль разведки в этом случае в том то, что мы можем предоставлять президенту Зеленскому не только во время этой поездки, но, вы знаете, на протяжении всей войны, помогло ему защищать свою страну с таким мужеством и упорством»,— сказал Уильям Бернс в интервью телеканалу CBSNews.

Уильям Бернс также заявил, что Китай рассматривает возможность поставок вооружений России. Ранее об этом сообщали CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки.

США помогают Украине разведданными с начала военного конфликта России и Украины. В последний раз Уильям Бернс встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в январе нынешнего года, сообщала The Washington Post (WP). По информации WP, глава ЦРУ проинформировал господина Зеленского о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы». Он также предупредил господина Зеленского о возможном сокращении военной помощи со стороны США в ближайшие месяцы, писала Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Олеся Павленко