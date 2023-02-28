В Пентагоне считают, что поставка Украине истребителей F-16 при производстве с нуля займет до шести лет

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что поставка на Украину истребителей F-16 при их производстве с нуля может занять от трех до шести лет. По его словам, США сейчас не видят смысла обучать украинских летчиков работе с F-16.

«Мы внимательно изучили данный вопрос. Если мы начнем новое производство, понадобится от 3 до 6 лет, чтобы Украина получила новые истребители»,— сказал Колин Кол на слушаниях в Конгрессе США (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что передача старых моделей F-16 может занять от 18 до 24 месяцев.

«И поскольку мы не приняли решения поставить Украине данные машины, равно как наши союзники и партнеры, на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит»,— дополнил он.

В начале февраля президент США Джо Байден отказался от поставки F-16 Украине, заявив, что они должны остаться в США. 25 февраля господин Байден повторил свой отказ. По его мнению, на данный момент Украине не нужны истребители этого типа. Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что поставки F-16 Украине — вопрос долгосрочной перспективы. По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский собирается передать новый список необходимого ВСУ вооружения, в который войдут F-16.

Что происходит на 370-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко