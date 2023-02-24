Салливан заявил, что истребители F-16 не нужны Украине в ближайшие месяцы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки F-16 Украине — вопрос долгосрочной перспективы. По его словам, в ближайшее время эти истребители не нужны Украине.

«F-16 не представляют собой вопрос краткосрочной перспективы. Вопрос F-16 стоит в долгосрочной перспективе для защиты Украины, он был предметом разговора между Байденом и Зеленским»,— сказал Джейк Салливан в интервью CNN.

Господин Салливан добавил, что, по мнению Белого дома, истребители F-16 не являются ключевым вооружением, необходимым для контрнаступления Украины.

В начале февраля президент США Джо Байден отказался поставлять Киеву истребители F-16 (четвертого поколения). По его словам, они должны остаться в США. 23 февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками в Европе возможность отправки Украине истребителей четвертого и пятого поколения.

Олеся Павленко