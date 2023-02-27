Советник главы офиса Зеленского предложил «в хорошем смысле» агрессивный ответ на передачу Китаем оружия России

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на передачу военной помощи России со стороны других стран, в том числе Китая необходимо реагировать агрессивно. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день нет доказательств отправки Пекином вооружения Москве.

Михаил Подоляк заявил, что в условиях специальной военной операции любая помощь России — «нарушение международного права». Он считает, что в контексте Китая этот вопрос должен решаться совместными консультациями с Евросоюзом и США, если поведение Пекина станет «достаточно токсичным».

«Если какая-то страна начинает передавать России технику, значит надо агрессивно на это реагировать. В хорошем смысле слова агрессивно. Надо не позволить разрушить определенный каркас безопасности»,— сказал Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Советник главы офиса украинского президента добавил, что Китаю следует поддерживать позицию нейтралитета, которой Пекин придерживался с начала боевых действий на Украине.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в поставке России нелетальной военной помощи. Тогда же он добавил, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь называл такие заявления домыслами.

25 февраля, CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщали, что Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Позже об этом также заявили в ЦРУ. Вместе с тем разведка Украина эту информацию не подтвердила.

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Лусине Баласян