ГУР: Киев не имеет доказательств военной помощи Китая России

У Украины нет доказательств того, что Китай поставляет России оружие и боеприпасы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Скибицкий

Фото: Vladimir Shtanko / Anadolu Agency / AFP Вадим Скибицкий

Фото: Vladimir Shtanko / Anadolu Agency / AFP

«По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая»,— сказал господин Скибицкий в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 февраля заявил, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь. По его словам, Пекин, вероятно, рассматривает возможность отправки оружия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь называл его заявления домыслами. Президент США Джо Байден говорил, что не ожидает «крупной инициативы» со стороны Китая по поставкам оружия.

О том, что происходит на 368-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко