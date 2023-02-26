Германия не обсуждала предоставление Украине гарантий безопасности на встрече в Париже

В течение нескольких месяцев не было никакого прогресса в обсуждении возможных гарантий безопасности НАТО для Украины. Об этом заявил представитель немецкого правительства, его слова приводит агентство Reuters. Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что некоторые из крупнейших европейских членов НАТО обдумывают заключение оборонного пакта с Киевом.

«На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли»,— говорится в заявлении представителя правительства ФРГ.

Господин Зеленский посещал Париж 9 февраля, после визита в Лондон 8 февраля и перед поездкой на саммит ЕС в Брюссель, который состоялся 9–10 февраля.

Для встречи с господином Макроном в Париж прибыл также господин Шольц. WSJ сообщала, что лидеры Франции и Германии в Париже призвали президента Украины задуматься о мирных переговорах.

В сентябре 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Девять государств—членов НАТО из Центральной и Восточной Европы тогда выступили с заявлением, выразив поддержку приему Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что скорого вступления Украине ожидать не стоит.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова