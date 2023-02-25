Главные новости к утру 25 февраля

Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций. Брюссель ужесточит ограничения на экспорт продукции двойного назначения и технологий, расширит санкционные списки и примет меры против «российской пропаганды».

Польша согласовала санкции ЕС только при условии их дальнейших ужесточений. В числе прочего Варшава хочет введения ограничений на атомную сферу, алмазы и каучук.

Канада объявила о расширении санкционных списков. В них попадут вице-премьеры, министры, чиновники администрации президента, депутаты, а также ФСБ, ФСО, Главное управление Генштаба, «Единая Россия», Госдума и Совет федерации. Также Оттава запретит экспорт в Россию необходимых для производства электроники химикатов.

Япония введет санкции еще против 120 россиян и организаций и запретит экспорт деталей для дронов. О новых санкциях сообщил премьер Фумио Кисида.

Китай рассматривает поставки России артиллерии, дронов и боеприпасов, сообщили источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки. По информации Spiegel, ведутся переговоры о поставках 100 дронов. Однако президент США Джо Байден заявил, что не ожидает «крупной инициативы» от Китая по отправке оружия России.

Джо Байден раскритиковал предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, он выгоден только Москве. О плане