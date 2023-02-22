Рябков: Россия будет учитывать ядерные запасы США, Великобритании и Франции как совокупные

Россия и США не ведут диалог по контролю над вооружениями и неизвестно, возобновится ли он, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он не исключил, что США выйдут из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Вчера, 21 февраля, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Рябков рассказал, что все информационные обмены в рамках договора прекращают действовать. По его словам, теперь ядерные потенциалы Великобритании и Франции будут рассматриваться как «единый кулак» с США, «направленный против России». Замминистра уточнил, что никаких контактов с США, Францией или Великобританией по этой теме не планируется.

«Американцы из договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад»,— сказал Сергей Рябков журналистам, добавив, что «ничего не исключает» (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что Россия будет следить за решениями Великобритании и Франции по этой теме. «Безусловно, с особым вниманием будем следить за тем, какую линию и какие решения принимают Лондон и Париж, которые больше не могут даже гипотетически, теоретически рассматриваться как факторы, находящиеся в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями. У нас с американцами этого диалога нет, и неизвестно, возобновится ли он»,— добавил он.

Господин Путин объявил о решении России приостановить участие в договоре во время оглашения послания Федеральному собранию. Он утверждал, что США отклоняли российские заявки по ДСНВ, а также выдвигали России ультиматумы. НАТО и ООН призвали Москву вернуться к выполнению ДСНВ. В Белом доме США выразили готовность к обсуждению договора. Сегодня, 22 февраля, проект закона о приостановке РФ участия в ДСНВ рассмотрят Госдума и Совет федерации.

Подробности — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

Лаура Кеффер