Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали передать Украине истребители

Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали направить Украине истребители. Господин Джонсон обвинил Китай в готовности поставить оружие России, а госпожа Трасс считает, что надо использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Они сказали это во время дебатов в Палате общин британского парламента, посвященных ситуации на Украине.

Дебаты состоялись накануне, 20 февраля, вечером. Борис Джонсон заявил, что «не может быть никаких мыслимых оснований, чтобы откладывать передачу танков Украине». По его словам, танки могут изменить ситуацию на поле боя «в реальном времени уже в следующие несколько недель». «Замечательно, что мы предлагаем обучать украинских пилотов управлению истребителями НАТО, но любопытно, что мы делаем это в отсутствие принципиального решения предоставить им самолеты. Так что давайте перейдем к делу и передадим им истребители»,— призвал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, господин Джонсон сказал, что Китай «готовится начать вооружать Россию». Из-за этого, по его мнению, западным странам необходимо активизировать поставки вооружений Украине. Бывший премьер также призвал помочь Киеву в восстановлении «не границ по состоянию на 24 февраля 2022 года, а границ 1991 года». Помимо этого, как считает Борис Джонсон, Великобритании надо участвовать в разработке плана мирного урегулирования.

В свою очередь, Лиз Трасс заявила, что Великобритании и ее союзникам «необходимо делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее победила». Для этого, среди прочего, надо направить Киеву истребители, убеждена она. Госпожа Трасс также призвала использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и отметила, что снятие антироссийских санкций должны быть связано с проведением Москвой реформ.

Украина говорила, что ей нужно около 180 истребителей. Президент США Джо Байден отказался поставлять Киеву истребители F-16, заявив, что они должны остаться в США. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставку истребителей. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал «сделать все возможное», чтобы Киев получил МиГ-29. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Украине предоставят истребители только после окончания боевых действий.

О военной помощи Украине — в материале «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Лаура Кеффер