Глава Минобороны ФРГ: у Берлина нет самолетов, которые запрашивает Киев

Вооруженные силы Германии не располагают теми типами боевых самолетов, о поставках которых просит Украина. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции в Мюнстере. При этом он отметил, что в вопросах поставок «ничего нельзя исключать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Борис Писториус

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает Бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не к Германии. В принципе можно сказать, что в нынешней ситуации ... на Украине никогда нельзя ничего совершенно исключать, но наших боевых самолетов это, возможно, в такой мере не касается»,— сказал господин Писториус (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. В Германии объяснили отказ в поставках нежеланием становиться стороной конфликта. Передавать Украине самолеты отказались также США, Польша и Бельгия. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал возможность передачи истребителей при определенных условиях.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева