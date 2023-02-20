Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос до рекордных $9 млрд

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос до $9 млрд по итогам 2022 года, сообщил в кулуарах выставки IDEX 2023 в Абу-Даби вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг $9 млрд. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами»,— указал господин Мантуров (цитата по ТАСС).

ОАЭ оказались на первом месте среди стран арабского мира по объему товарооборота с РФ, добавил вице-премьер.

Международная выставка вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби открылась 20 февраля. Предприятия ОПК РФ представили более 200 образцов вооружений, техники, боеприпасов и экипировки. Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил выставку и сообщил, что военная операция на Украине повысила интерес к российскому оружию.

Ранее несколько российских банков презентовали депозитные продукты в дирхамах ОАЭ. Власти РФ, тем временем, анонсировали изменения в соглашении по налогообложению с ОАЭ. На фоне конфликта на Украине Арабские Эмираты стали одним из ключевых направлений для релокации российского бизнеса.

Подробнее о том, с какими возможностями и трудностями сталкиваются предприниматели в Дубае – в материале «Эх, Дубаюшка, ухнем».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...