Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос до рекордных $9 млрд

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос до $9 млрд по итогам 2022 года, сообщил в кулуарах выставки IDEX 2023 в Абу-Даби вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг $9 млрд. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами»,— указал господин Мантуров (цитата по ТАСС).

ОАЭ оказались на первом месте среди стран арабского мира по объему товарооборота с РФ, добавил вице-премьер.

Международная выставка вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби открылась 20 февраля. Предприятия ОПК РФ представили более 200 образцов вооружений, техники, боеприпасов и экипировки. Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил выставку и сообщил, что военная операция на Украине повысила интерес к российскому оружию.

Ранее несколько российских банков презентовали депозитные продукты в дирхамах ОАЭ. Власти РФ, тем временем, анонсировали изменения в соглашении по налогообложению с ОАЭ. На фоне конфликта на Украине Арабские Эмираты стали одним из ключевых направлений для релокации российского бизнеса.

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Григорий Лейба