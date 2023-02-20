Глава оборонного подразделения Airbus видит ограниченную пользу от передачи Киеву самолетов

Руководитель оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн считает, что поставки Украине современных самолетов будут иметь «ограниченную военную выгоду». Он отметил, что для обучения украинских пилотов потребуется около шести месяцев.

Господин Шольхорн выразил свою точку зрения в интервью Bloomberg. Агентство приводит его слова в косвенной речи.

Глава подразделения Airbus прокомментировало намерение некоторых стран передать Украине F-16 в долгосрочной перспективе, чтобы защитить воздушное пространство после конфликта с Россией. По мнению господина Шольхорна, в таком случае авиация «в идеале» должна состоять из самолетов одного типа из-за сложностей в обслуживании и в связи с необходимостью закупок запчастей.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. От поставок публично отказались США, Германия, Польша, Бельгия. Великобритания готова поставить самолеты только после конфликта с Россией. Поставки при определенных условиях не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон.

О поддержке Украины со стороны союзников — в материале «Ъ» «Польше, но не дальше».

Леонид Уварчев