Американский конгрессмен Маккол увидел «появление импульса» для отправки Украине истребителей

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол (Республиканская партия) заявил, что для передачи Украине истребителей «появляется импульс». Другой республиканец — сенатор Линдси Грэм — выразил уверенность, что США в ближайшее время примут решение об обучении украинских пилотов управлению F-16.

«Я думаю, появляется импульс для того, чтобы это произошло»,— сказал господин Маккол CNN. По его мнению, чем дольше союзники не принимают решение по этому вопросу, тем «дольше продолжается конфликт».

Сенатор Линдси Грэм в другом интервью — телеканалу ABC — также поддержал отправку Украине самолетов. «Я уверен, что вскоре после того, как мы вернемся в Вашингтон, администрация примет решение об обучении украинских летчиков управлению F-16»,— сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. От поставок публично отказались США, Германия, Польша, Бельгия. Великобритания готова поставить самолеты только после конфликта с Россией. Поставки при определенных условиях не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон.

О поддержки Украины со стороны США — в материале «Ъ» «Польше, но не дальше».

Леонид Уварчев