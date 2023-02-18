Пригожин отрицает связь ЧВК «Вагнер» с российской армией

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что частная военная компания не связана с российской армией. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, сказавшего, что ЧВК вошла в состав армии России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«ЧВК "Вагнер" никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК "Вагнер" — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет»,— сказал господин Пригожин в ответ на вопрос LIVE24, слова бизнесмена приводит его пресс-служба.

По мнению Евгения Пригожина, президент Франции «имеет крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве».

10 января Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Соледар. На следующий день в Минобороны объявили, что в блокировании города также участвовали подразделения ВДВ. Евгений Пригожин заявил, что у ЧВК пытаются «украсть победу». В Кремле отрицают конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнер».

16 февраля в связанных с ЧВК Telegram-каналах появилось видео, на котором четверо вооруженных мужчин заявили, что их подразделение «полностью отрезано от поставок боеприпасами». Мужчины представились как артиллеристы ЧВК «Вагнер» и попросили Минобороны России наладить поставки боеприпасов. Комментируя бои под Бахмутом (Артемовск), Евгений Пригожин говорил, что город был бы взят до Нового года, «если бы не бюрократия и палки в колеса, которые суются ежедневно».

По закону ЧВК в России запрещены. Руководитель фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предлагал легализовать ЧВК «Вагнер» за взятие Соледара. Позднее рабочая группа по вопросам военной операции предложила распространить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников частных военных компаний. Президент Владимир Путин заявил, что этот вопрос уже рассматривается.

Анастасия Ларина