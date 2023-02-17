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Коммерсантъ FM
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СМИ: Украине отправили первую партию французских танков AMX-10RC

Первая партия из 14 танков AMX-10RC была отправлена на Украину, сообщило издание Forces Operations со ссылкой на военный источник. В какие сроки Киев получит танки, не уточняется.

Танк Separ AMX-10RC (тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колесный танк) — колесная бронированная машина для разведки и боя (EBRC). Разработан в 1970-х годах, весит 20 тонн, его экипаж — из четырех человек. Оснащен тяжелым вооружением, а таке двумя пулеметами калибра 7,62 мм.

В январе президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву партию AMX-10RC. Это первые танки западной разработки, которые получат украинские военные. В том же месяце Великобритания объявила, что направит Украине 14 тяжелых танков Challenger 2. Лондон обещал их доставку к марту. Кроме того, власти Германии разрешили другим странам отправлять Украине находящиеся у них немецкие танки Leopard. В коалицию по их поставкам вошли 8 стран, но Die Welt позднее сообщил, что Дания и Нидерланды участвовать в поставках не будут.

О помощи Украине странами Запада — в материале «Ъ» «Угроза боеприпасности».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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