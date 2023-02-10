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Коммерсантъ FM
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Премьер Финляндии не исключила отправки истребителей Украине

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не исключает возможности поставки истребителей Украине. По ее словам, Финляндия готова оказывать помощь Украине и обсуждать поставки тяжелого вооружения.

Санна Марин и Владимир Зеленский

Санна Марин и Владимир Зеленский

Фото: Johanna Geron, Reuters

Санна Марин и Владимир Зеленский

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Я не хочу ничего исключать на данном этапе. Я думаю, что очень важно, чтобы мы подали четкий сигнал Украине»,— сказала Санна Марин Politico после окончания саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы готовы помогать любыми возможными способами до тех пор, пока это потребуется, и мы также должны обсудить более тяжелое вооружение»,— добавила она.

Украина запросила поставки истребителей после того, как Германия и США одобрили передачу тяжелых танков Leopard 2 и Abrams. Поставки истребителей не исключали в Великобритании, Польше, Нидерландах и во Франции, но при определенных условиях. В Германии заявили, что не будут поставлять истребители, так как не хотят стать стороной конфликта. Как писал Bloomberg, пока ни один из лидеров стран ЕС не согласился передать истребители.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Олеся Павленко

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