Армения направит спасателей в Турцию для ликвидации последствия землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор в связи с землетрясением, произошедшим вчера, 6 февраля. Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди турецких граждан, а также сообщил, что спасательные силы Армении готовятся к вылету для оказания помощи Турции.

«Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил премьер-министра Армении за помощь и отметил, что правительство Турции высоко ценит поддержку Армении, подчеркнув важность этого шага также в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами»,— сообщается на сайте армянского правительства.

Ранее сегодня, 7 февраля, Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. Армянский премьер также выразил соболезнования. По итогу разговора господин Пашинян сообщил о намерении направить в Сирию гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, поставить которое попросил Башар Асад.

Землетрясение произошло вчера, 6 февраля, в турецком Газиантепе, а также в соседней Сирии. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибло более 6 тыс. человек. Среди погибших — один гражданин России.

В ликвидации последствий землетрясения помогают в том числе российские спасатели. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Лусине Баласян