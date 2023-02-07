Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 6 тыс.

Жертвами землетрясения в Турции стали 4544 человека. Ранены 26 725, сообщили местные власти. По последним данным, в подконтрольной правительству части Сирии жертвами стихийного бедствия стали 812 человек. Число погибших от землетрясения в подконтрольных оппозиции районах Сирии превысило 1020. Суммарно в результате землетрясения погибло более 6 тыс. человек.

Землетрясение произошло вчера, 6 февраля, в турецком Газиантепе, а также в соседней Сирии. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. В числе погибших оказался один гражданин России. В ликвидации последствий землетрясений участвуют несколько стран, в том числе Россия. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».